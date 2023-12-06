2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений - Copernicus
Киев • УНН
Служба изменения климата ЕС Copernicus, в разгар переговоров по климату на CAP28 объявила, что 2023 год будет самым жарким во всем мире с начала ведения записей в середине 19 века.
Текущий год будет самым теплым во всем мире с начала ведения записей в середине 19 века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию службы по изменению климата Copernicus (C3S) Европейского Союза.
В 2023 году было шесть рекордных месяцев и два рекордных сезона. Экстремальные глобальные ноябрьские температуры, в том числе два дня, которые были на 2ºC теплее, чем доиндустриальные, означают, что 2023 год является самым теплым годом в истории наблюдений.
Самым теплым до сих пор был 2016 год. Следует отметить, что согласно предварительным расчетам, предполагалось, что 2023 год станет пиком глобальных средних температур. Вместе с тем, в середине ноября американское климатическое агентство NOAA заявило: вероятность того, что год будет самым теплым с 1850 года, составляет более 99 процентов.
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Справка
При средней глобальной температуре 14,22°C, ноябрь 2023 года был на 0,32°C теплее, чем предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2020 года. Также указывается, что прошедший месяц был на 1,75°C теплее среднего ноября в период 1850-1900 годов, и таким образом соответствует доиндустриальной эпохе.
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Накануне в вторник, отчет Global Carbon Budget показал, что глобальные выбросы CO2 из ископаемого топлива, таких как уголь, нефть и природный газ, продолжает возрастать. Ожидается, что в 2023 году они достигнут рекордного уровня в 36,8 миллиарда тонн в год. Это на 1,1% больше, чем в 2022 году, и на 1,4% больше, чем в 2019 году.
Напомним
Глобальное потепление больше, чем на 1,5 градуса по Цельсию, станет причиной пяти основных "переломных моментов" в системах Земли, которые будут иметь катастрофические последствия во всем мире.
2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений - Copernicus
Служба изменения климата ЕС Copernicus, в разгар переговоров по климату на CAP28 объявила, что 2023 год будет самым жарким во всем мире с начала ведения записей в середине 19 века.
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