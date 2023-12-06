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2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений - Copernicus

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 12:36  •  6648 просмотра

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Служба изменения климата ЕС Copernicus, в разгар переговоров по климату на CAP28 объявила, что 2023 год будет самым жарким во всем мире с начала ведения записей в середине 19 века.

Текущий год будет самым теплым во всем мире с начала ведения записей в середине 19 века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию службы по изменению климата Copernicus (C3S) Европейского Союза.

В 2023 году было шесть рекордных месяцев и два рекордных сезона. Экстремальные глобальные ноябрьские температуры, в том числе два дня, которые были на 2ºC теплее, чем доиндустриальные, означают, что 2023 год является самым теплым годом в истории наблюдений.

- рассказывает Саманта Берджесс, заместитель директора Службы Copernicus.

Самым теплым до сих пор был 2016 год. Следует отметить, что согласно предварительным расчетам, предполагалось, что 2023 год станет пиком глобальных средних температур. Вместе с тем, в середине ноября американское климатическое агентство NOAA заявило: вероятность того, что год будет самым теплым с 1850 года, составляет более 99 процентов.

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Справка

При средней глобальной температуре 14,22°C, ноябрь 2023 года был на 0,32°C теплее, чем предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2020 года. Также указывается, что прошедший месяц был на 1,75°C теплее среднего ноября в период 1850-1900 годов, и таким образом соответствует доиндустриальной эпохе.

Уровень глобальных выбросов углекислого газа (CO2) влияет на изменение климата планеты.

В то время как концентрация парниковых газов продолжает расти, мы не можем ожидать результатов, отличных от тех, которые наблюдались в этом году. Температура будет продолжать расти, как и воздействие жары и засух 

- сказал директор C3S Карло Буонтемпо.

Накануне в вторник, отчет Global Carbon Budget показал, что глобальные выбросы CO2 из ископаемого топлива, таких как уголь, нефть и природный газ, продолжает возрастать. Ожидается, что в 2023 году они достигнут рекордного уровня в 36,8 миллиарда тонн в год. Это на 1,1% больше, чем в 2022 году, и на 1,4% больше, чем в 2019 году.

Напомним

Глобальное потепление больше, чем на 1,5 градуса по Цельсию, станет причиной пяти основных "переломных моментов" в системах Земли, которые будут иметь катастрофические последствия во всем мире.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений - Copernicus

Служба изменения климата ЕС Copernicus, в разгар переговоров по климату на CAP28 объявила, что 2023 год будет самым жарким во всем мире с начала ведения записей в середине 19 века.

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2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений - Copernicus

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