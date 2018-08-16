2018: Количество вспышек АЧС подходит к сотне
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине с начала года зафиксировано 97 вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствует статистика сайта "СТОП АЧС", который введен в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине", передает УНН.
В 55 случаях заболевание было зарегистрировано у домашних животных, в 34 - у диких. Еще в 8 случаях АЧС была зафиксирована на территории инфицированных объектов.
Наибольшее количество АЧС - 55 случаев - было зафиксировано в Одесской области. Далее идет Полтавская область - 41 случай, Черниговская и Николаевская области - по 31 случаю.
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Наименьшее количество вспышек АЧС было зарегистрировано во Львовской области - 1 случай, в Ивано-Франковской области - 3, в Житомирской - 5 случаев.
В общем, за последние 6,5 года вирус АЧС не обошел ни одну из областей Украины.
Также сообщается, что первый возбудитель АЧС был выявлен в 2012 году в селе Комишеватка Запорожской области.
Напомним, как писал УНН, жители Полтавы пытались продать на убой сотни зараженных АЧС свиней.