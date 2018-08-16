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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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2018: Кількість спалахів АЧС добігає сотні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні з початку року зафіксовано 97 спалахів африканської чуми свиней (АЧС). Про це свідчить статистика сайту "СТОП АЧС", який запроваджено в рамках проекту технічної допомоги ФАО "Розбудова потенціалу раннього виявлення та реагування на африканську чуму свиней в Україні", передає УНН.

2018: Кількість спалахів АЧС добігає сотні

У 55 випадках захворювання було зареєстровано у домашніх тварин, в 34 - у диких. Ще у 8 випадках АЧС була зафіксована на території інфікованих об'єктів.

Найбільша кількість АЧС - 55 випадків - була зафіксована у Одеській області. Далі йде Полтавська область - 41 випадок, Чернігівська та Миколаївська області - по 31 випадку.

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Найменша кількість спалахів АЧС була зареєстрована у Львівській області - 1 випадок, в Івано-Франківській області - 3, на Житомирщині - 5 випадків.

Загалом, за останні 6,5 року вірус АЧС не оминув жодну з областей України.

Також повідомляється, що перший збудник АЧС було виявлено у 2012 році в селі Комишуватка Запорізької області.

Нагадаємо, як писав УНН, жителі Полтави намагалися продати на забій сотні заражених АЧС свиней.

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