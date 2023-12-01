20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
Киев • УНН
Около 20 украинских водителей, которые застряли на польской границе из-за забастовки, были эвакуированы, продолжаются переговоры о создании механизма возвращения.
На сегодня эвакуировались около 20 украинских водителей, которые застряли на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом журналисту УНН сообщил координатор новосозданного штаба по оказанию помощи украинским водителям на территории Польши Виктор Козак.
Около 20 водителей вернулись
Детали
Координатор отметил, что сейчас разрабатывается механизм возвращения водителей обратно.
"Эвакуация происходит очень просто, он (водитель - ред.) садится на любой автобус или автомобиль, переезжает сюда. Сейчас решается, как вернуться обратно. С пограничной службой ведутся переговоры о механизме возвращения водителя, без системы "Шлях" или через систему "Шлях", - рассказал Козак.
Дополнение
Ранее пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины сообщала, что о желании эвакуироваться заявили 25 водителей, которые застряли на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.
24 ноября был начат сбор данных для эвакуации украинских водителей, застрявших на границе с Польшей из-за блокады польских перевозчиков.
Перед этим на украинско-польской границе, где продолжается забастовка польских перевозчиков, умерло два водителя.
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
Около 20 украинских водителей, которые застряли на польской границе из-за забастовки, были эвакуированы, продолжаются переговоры о создании механизма возвращения.
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