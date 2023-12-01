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20-ukrainskikh-voditelei-evakuirovani-s-polskoi-granitsi-iz-za-zabastovki

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 12:16  •  9300 просмотра

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Около 20 украинских водителей, которые застряли на польской границе из-за забастовки, были эвакуированы, продолжаются переговоры о создании механизма возвращения.

На сегодня эвакуировались около 20 украинских водителей, которые застряли на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом журналисту УНН сообщил координатор новосозданного штаба по оказанию помощи украинским водителям на территории Польши Виктор Козак.

Около 20 водителей вернулись

- сказал Козак.

Детали

Координатор отметил, что сейчас разрабатывается механизм возвращения водителей обратно.

"Эвакуация происходит очень просто, он (водитель - ред.) садится на любой автобус или автомобиль, переезжает сюда. Сейчас решается, как вернуться обратно. С пограничной службой ведутся переговоры о механизме возвращения водителя,  без системы "Шлях" или через систему "Шлях", - рассказал Козак.

Дополнение

Ранее пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины сообщала, что о желании эвакуироваться заявили 25 водителей, которые застряли на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.

24 ноября был начат сбор данных для эвакуации украинских водителей, застрявших на границе с Польшей из-за блокады польских перевозчиков.

Перед этим на украинско-польской границе, где продолжается забастовка польских перевозчиков, умерло два водителя.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
20 українських водіїв евакуйовано з польського кордону через страйк
20 Ukrainian drivers evacuated from the Polish border due to strike
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