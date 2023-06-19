20 июня: Всемирный день Wi-Fi, День защиты слонов в зоопарках

По разным подсчетам, сейчас около 4 миллиардов жителей Земли не имеют стабильного доступа к интернету. Поэтому, целью этого дня является привлечение внимания общества к решению проблемы отсутствия беспроводного скоростного подключения в разных странах, искоренение цифрового неравенства, привлечение к развитию технологий.

Также сегодня Всемирный день беженцев. С начала полномасштабной российской агрессии из Украины в страны Европы были вынуждены выехать более 8 миллионов наших сограждан. Более 5 миллионов украинцев являются внутренними переселенцами.

20 июня — это еще и всемирный день защиты слонов в зоопарках. Был основан в 2009 году с целью привлечь внимание человечества к жизни слонов в неволе. В частности, жестокого отношения к этим животным.

Ежегодно 20 июня отмечается Международный день осведомленности о нистагме — болезнь, которая характеризуется непроизвольными движениями глаз, которые могут вызвать размытость или искажение зрения. Она может быть врожденной или приобретенной.

Еще сегодня можно отметить День работника склада и Всемирный день эффективности.

По церковному календарю 20 июня — это день памяти священномученика Феодота Анкирского.

Феодот жил в ІІІ веке, веровал в Господа и имел дар исцеления. В то время христиане подвергались гонениям. Федот всячески помогал своим единоверцам.

За это его схватили, подвергли пыткам и казнили.

Именины 20 июня празднуют Александр, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Максим, Николай, Павел, Петр, Тарас, Анна, Мария.