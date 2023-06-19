20 червня: Всесвітній день Wi-Fi, День захисту слонів у зоопарках
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні, 20 червня, відзначається Всесвітній день Wi-Fi. Подія була започаткована Бездротовим широкосмуговим альянсом, пише УНН.
За різними підрахунками, нині близько 4 мільярдів мешканців Землі не мають стабільного доступу до інтернету. Тож, метою цього дня є привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах, викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.
Також сьогодні Всесвітній день біженців. З початку повномасштабної російської агресії з України до країн Європи були змушені виїхати більше 8 мільйонів наших співгромадян. Більше 5 мільйонів українців є внутрішніми переселенцями.
20 червня — це ще й всесвітній день захисту слонів у зоопарках. Був започаткований у 2009 році з метою привернути увагу людства до життя слонів у неволі. Зокрема, жорстокого ставлення до цих тварин.
Щорічно 20 червня відзначається Міжнародний день поінформованості про ністагм — хворобу, яка характеризується мимовільними рухами очей, які можуть викликати розмитість або спотворення зору. Вона може бути вродженою або набутою.
Ще сьогодні можна відзначити День працівника складу та Всесвітній день ефективності.
За церковним календарем 20 червня — це день пам’яті священномученика Феодота Анкірського.
Феодот жив у ІІІ столітті, вірував у Господа та мав дар зцілення. У той час християни піддавалися гонінням. Федодот всіляко допомагав своїм одновірцям.
За це його схопили, піддали тортурам і стратили.
Іменини 20 червня святкують Олександр, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Микола, Павло, Петро, Тарас, Ганна, Марія.