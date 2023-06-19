20 червня: Всесвітній день Wi-Fi, День захисту слонів у зоопарках

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 12407 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 16650 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 27059 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 98525 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 170673 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 176780 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 138415 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137031 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87510 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94158 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
5.7м/с
34%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 12015 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 15606 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 19553 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 20159 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 15144 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 12407 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 176780 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 235927 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 384253 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 321103 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14377 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19500 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 35864 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32305 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 138415 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

20 червня: Всесвітній день Wi-Fi, День захисту слонів у зоопарках

Київ • УНН

 • 1374057 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні, 20 червня, відзначається Всесвітній день Wi-Fi. Подія була започаткована Бездротовим широкосмуговим альянсом, пише УНН.

20 червня: Всесвітній день Wi-Fi, День захисту слонів у зоопарках

За різними підрахунками, нині близько 4 мільярдів мешканців Землі не мають стабільного доступу до інтернету. Тож, метою цього дня є привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах, викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

Також сьогодні Всесвітній день біженців. З початку повномасштабної російської агресії з України до країн Європи були змушені виїхати більше 8 мільйонів наших співгромадян. Більше 5 мільйонів українців є внутрішніми переселенцями.

20 червня — це ще й всесвітній день захисту слонів у зоопарках. Був започаткований у 2009 році з метою привернути увагу людства до життя слонів у неволі. Зокрема, жорстокого ставлення до цих тварин.

Щорічно 20 червня відзначається Міжнародний день поінформованості про ністагм — хворобу, яка характеризується мимовільними рухами очей, які можуть викликати розмитість або спотворення зору. Вона може бути вродженою або набутою.

Ще сьогодні можна відзначити День працівника складу та Всесвітній день ефективності.

За церковним календарем 20 червня — це день пам’яті священномученика Феодота Анкірського.
Феодот жив у ІІІ столітті, вірував у Господа та мав дар зцілення. У той час християни піддавалися гонінням. Федодот всіляко допомагав своїм одновірцям.
За це його схопили, піддали тортурам і стратили.

Іменини 20 червня святкують Олександр, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Микола, Павло, Петро, Тарас, Ганна, Марія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35