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Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
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Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"2 часа с электричеством, 2 часа без:" Ким рассказал о новом графике отключений на Николаевщине

"2 часа с электричеством, 2 часа без:" Ким рассказал о новом графике отключений на Николаевщине

Киев  •  УНН

 • 5146 просмотра

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В Николаевской области вводят график" 2 часа с электричеством, 2 часа без " из-за массированной атаки на энергообъекты. В регионе работают 402" пункта несокрушимости", адреса которых можно найти в"Дии".

В Николаевской области в результате массированной атаки на энергообъекты Украины сегодня утром вводят новый график подачи электроэнергии. Свет будет подаваться по схеме "2 часа с электричеством, 2 часа без", рассказал в четверг глава ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Относительно ситуации в энергетике в области. Наращиваем мощности, наши собственные-по когенерации. Это те мощности, которые мы планировали на подобные случаи. К вечеру постараюсь заживить половину, другую половину тоже дозагрузим, чтобы было светло. С этим решим. В ближайшее время будем жить по графику 2 часа есть свет, 2 часа нет света. Цена сейчас оптимальный вариант. Ищем варианты решения. Должны справиться

- заявил Ким.

Он напомнил, что в области работают 402 "пункта несокрушимости". Ближайшие к вам адреса можно найти в"действии"

В Николаеве из-за атаки рф на энергообъекте сегодня не будут работать образовательные учреждения28 нояб. 2024, 10:04 • 9698 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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