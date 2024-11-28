"2 часа с электричеством, 2 часа без:" Ким рассказал о новом графике отключений на Николаевщине

В Николаевской области в результате массированной атаки на энергообъекты Украины сегодня утром вводят новый график подачи электроэнергии. Свет будет подаваться по схеме "2 часа с электричеством, 2 часа без", рассказал в четверг глава ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Относительно ситуации в энергетике в области. Наращиваем мощности, наши собственные-по когенерации. Это те мощности, которые мы планировали на подобные случаи. К вечеру постараюсь заживить половину, другую половину тоже дозагрузим, чтобы было светло. С этим решим. В ближайшее время будем жить по графику 2 часа есть свет, 2 часа нет света. Цена сейчас оптимальный вариант. Ищем варианты решения. Должны справиться - заявил Ким.

Он напомнил, что в области работают 402 "пункта несокрушимости". Ближайшие к вам адреса можно найти в"действии"

В Николаеве из-за атаки рф на энергообъекте сегодня не будут работать образовательные учреждения