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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве из-за атаки рф на энергообъекте сегодня не будут работать образовательные учреждения

В Николаеве из-за атаки рф на энергообъекте сегодня не будут работать образовательные учреждения

Киев  •  УНН

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В Николаеве 28 ноября из-за массированной атаки рф временно не работают учебные заведения. Город имеет тепло-и водоснабжение, общественный транспорт работает частично.

В результате массированной атаки армии рф по энергосистеме Украины утром 28 ноября в Николаеве сегодня не будут работать учебные заведения. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН

детали

По данным мэра, в Николаеве на маршрутах более 350 единиц общественного транспорта.  электротранспорт не курсирует в полном объеме. Сейчас ездят только троллейбусы, которые имеют автономный ход в 20 км.  однако мы выпустили на маршруты дополнительные единицы коммунальных автобусов.

 сегодня образовательные учреждения не работают. Вечером уже будет известно, будут ли работать заведения завтра

- сообщил Сенкевич.

Все медицинские учреждения работают в штатном режиме. 

теплоснабжение и водоснабжение подается. О ремонтных работах можно узнать на странице водоканала. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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