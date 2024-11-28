В Николаеве из-за атаки рф на энергообъекте сегодня не будут работать образовательные учреждения
Киев • УНН
В Николаеве 28 ноября из-за массированной атаки рф временно не работают учебные заведения. Город имеет тепло-и водоснабжение, общественный транспорт работает частично.
В результате массированной атаки армии рф по энергосистеме Украины утром 28 ноября в Николаеве сегодня не будут работать учебные заведения. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
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По данным мэра, в Николаеве на маршрутах более 350 единиц общественного транспорта. электротранспорт не курсирует в полном объеме. Сейчас ездят только троллейбусы, которые имеют автономный ход в 20 км. однако мы выпустили на маршруты дополнительные единицы коммунальных автобусов.
сегодня образовательные учреждения не работают. Вечером уже будет известно, будут ли работать заведения завтра
Все медицинские учреждения работают в штатном режиме.
теплоснабжение и водоснабжение подается. О ремонтных работах можно узнать на странице водоканала.