В Николаеве из-за атаки рф на энергообъекте сегодня не будут работать образовательные учреждения

В результате массированной атаки армии рф по энергосистеме Украины утром 28 ноября в Николаеве сегодня не будут работать учебные заведения. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

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По данным мэра, в Николаеве на маршрутах более 350 единиц общественного транспорта. электротранспорт не курсирует в полном объеме. Сейчас ездят только троллейбусы, которые имеют автономный ход в 20 км. однако мы выпустили на маршруты дополнительные единицы коммунальных автобусов.

сегодня образовательные учреждения не работают. Вечером уже будет известно, будут ли работать заведения завтра - сообщил Сенкевич.

Все медицинские учреждения работают в штатном режиме.

теплоснабжение и водоснабжение подается. О ремонтных работах можно узнать на странице водоканала.