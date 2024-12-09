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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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191 боевое столкновение за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего

191 боевое столкновение за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки произошло 191 боевое столкновение, противник нанес 14 авиаударов и совершил более 3000 обстрелов. Больше всего атак зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях - 53 и 40 соответственно.

Ситуация на фронте остается сложной.  всего за прошедшие сутки 8 декабря произошло 191 боевое столкновение, почти половина из которых произошла на Покровском на Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8 утра 9 декабря, передает УНН

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 14 авиаударов, сбросив 25 КАБ. Кроме этого, осуществил более трех тысяч обстрелов, в частности 92 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1599 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две наземные станции управления беспилотными летательными аппаратами.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Грековки, Надежды и Макеевки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

Потери захватчиков за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 9 декабря9 дек. 2024, 05:26 • 13942 просмотра

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Леонидовка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое, Новотроицкое и Чумацкое.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 российских атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

Пентагон раскрыл шокирующую сумму расходов россии на войну в Украине9 дек. 2024, 06:20 • 11711 просмотров

На Времовском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

На Ореховском направлении оккупационные войска, при поддержке авиации, один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Нестерянка.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили семь наступательных действий врага на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском и Северском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, подчеркнули в Генштабе.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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