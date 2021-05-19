19 мая: День семейного врача и день рождения кубика Рубика

Праздники

Традиционно, 19 мая отмечается положительный праздник - День майского солнца. Это название выбрано в честь революции, которая произошла в мая 1810 года года в Аргентине в Буэнос-Айресе. В результате, Аргентина получила независимость, а на флаге страны начали изображать солнце.

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В частности, 19 мая отмечается праздник главного органайзера - День блокнота. Праздник был основан 5 лет назад, в 2016 году.

Блокнот поможет запланировать свой день, месяц и даже год. В нем можно хранить важные записи, вписывать интересные мысли, делать заметки и тому подобное.

Кроме того, в эту среду - 19 мая - отмечается день рождения кубика Рубика, является самой популярной головоломкой в мире. За всю историю их было продано около 450 млн , и это абсолютный рекорд для игрушек.

Его создатель Эрне Рубик - архитектор, который читал лекции в Университете искусств и дизайна и придумал кубик, чтобы объяснить студентам основы математической теории групп. Благодаря головоломке Эрне заработал десятки миллионов долларов, став самым богатым человеком в Венгрии, и основал фонд поддержки молодых изобретателей.

В частности, 19 мая отмечается профессиональный праздник - Всемирный день семейного врача. Эту дату в мире ввели недавно - в 2010 году. Инициаторами стал Всемирный совет семейных врачей WONCA, в которую также входит Украинская ассоциация семейных врачей и был создан "Всемирный день семейного врача". Украина присоединилась к празднованию профессионального праздника врачей первичного звена оказания медицинской помощи в 2017 году.

По определению WONCA, семейный врач - специалист, который оказывает первичную медико-санитарную помощь всем членам семьи, независимо от возраста, пола, характера заболевания, с учетом психологических, социальных, культурных и личных особенностей пациента и семьи.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня, 19 мая, верующие чтят память праведного Иова Многострадального и Иова Почаевского.

Иов был ветхозаветным праведником, который жил к востоку от Палестины в земле Уц (Северная Аравия). У него была большая и дружная семья: семь сыновей и три дочери. Это заставляло Иова быть благодарным Богу, он просил милости для своих детей.

То, что у Иова было достаточно поводов благодарить Господа за Его милости, было выставлено сатаной перед Престолом Божиим и Ангелами Его как основание для сомнения праведности этого человека. Тогда Господь, желая показать святость раба, отпустил дьяволу полную свободу действий.

Праведник остался своих детей, был поражен тяжелой болезнью - проказой. Он оказался среди отвергнутых обществом. Дело дошло до того, что святой был оставлен не только друзьями, но и женой, которая скиталась по домам, выпрашивая себе средств к существованию. Иов оказался в затруднительном положении.

Невиновность праведника показал Сам Господь, явив Себя в бурном вихре. К Иову вернулось здоровье, богатство, а жена родила ему семерых детей. Праведник прожил еще 140 лет и видел свое потомство до четвертого колена. Всего же, по легенде, святой праведный Иов Многострадальный прожил 248 лет.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Иван, Иов, Денис, Михай, Донат, Варвар и Касьян.