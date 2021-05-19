19 травня: День сімейного лікаря та день народження кубика Рубіка

Свята

Традиційно, 19 травня відзначається позитивне свято — День травневого сонця. Цю назву обрано на честь революції, яка сталась у травні 1810 року в Аргентині в Буенос-Айресі. Внаслідок чого, Аргентина отримала незалежність, а на прапорі країни почали зображувати сонце.

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Зокрема, 19 травня відзначається свято головного органайзеру — День блокнота. Свято було започатковано 5 років тому, у 2016 році.

Блокнот допоможе запланувати свій день, місяць і навіть рік. В ньому можна зберігати важливі записи, вписувати цікаві думки, робити нотатки тощо.

Крім того, в цю середу — 19 травня — відзначається день народження кубика Рубіка, що є найпопулярнішою головоломкою у світі. За всю історію їх було продано близько 450 мільйонів, і це абсолютний рекорд для іграшок.

Його творець Ерне Рубік — архітектор, який читав лекції в Університеті мистецтв і дизайну і придумав кубик, щоб пояснити студентам основи математичної теорії груп. Завдяки головоломці Ерне заробив десятки мільйонів доларів, ставши найбагатшою людиною в Угорщині, і заснував фонд підтримки молодих винахідників.

Зокрема, 19 травня відзначається професійно свято — Всесвітній день сімейного лікаря. Цю дату у світі запровадили недавно — у 2010 році. Ініціаторами стала Всесвітня рада сімейних лікарів WONCA, в яку також входить Українська асоціація сімейних лікарів і був створений “Всесвітній день сімейного лікаря”. Україна долучилась до святкування професійного свята лікарів первинної ланки надання медичної допомоги у 2017 році.

За визначенням WONCA, сімейний лікар — фахівець, який надає первинну медико-санітарну допомогу всім членам сім’ї, незалежно від віку, статі, характеру захворювання, з урахуванням психологічних, соціальних, культурних та особистих особливостей пацієнта та родини.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 19 травня, віряни вшановують пам’ять Праведного Іова Багатостраждального та Іова Почаївського.

Іов був старозавітним праведником, який жив на схід від Палестини у землі Уц (Північна Аравія). У нього була велика і дружна родина: семеро синів і три дочки. Це змушувало Іова бути вдячним Богу, він просив милості для своїх дітей.

Те, що в Іова було достатньо приводів дякувати Господу за Його милості, було виставлено сатаною перед Престолом Божим і Ангелами Його як підстава для сумніву праведності цієї людини. Тоді Господь, бажаючи показати святість Свого раба, попустив дияволу повну свободу дій.

Праведник лишився своїх дітей, був уражений важкою хворобою — проказою. Він опинився серед відкинутих суспільством. Справа дійшла до того, що святий був залишений не тільки друзями, але й дружиною, яка поневірялася по домівках, випрошуючи собі коштів на прожиття. Іов ви­явився у скрутному становищі.

Невинність праведника засвідчив Сам Господь, явивши Себе у бурхливому вихорі. До Іова повернулося здоров’я, багатство, а дружина народила йому сімох дітей. Праведник прожив ще 140 років і бачив своє потомство до четвертого коліна. Усього ж, за легендою, святий праведний Іов Багатостраждальний прожив 248 років.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Іов, Денис, Михай, Дим, Донат, Варвар та Касьян.