19 сентября в Украине ожидается переменная облачность, местами дождь

В субботу, 19 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, в северных и большинстве центральных областей местами пройдёт кратковременный дождь; на остальной территории без осадков.

В западных областях утром туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура днём 21-26°, в западных и северных областях 18-23° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 19 сентября будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура +19°...+21°.

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