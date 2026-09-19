19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощитиме
Київ • УНН
У північних і центральних областях можливі короткочасні дощі, на заході - туман. У Києві без опадів, до +21°.
У суботу, 19 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, у північних та більшості центральних областей місцями пройде короткочасний дощ; на решті території без опадів.
У західних областях вранці туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°, у західних та північних областях 18-23°
У Києві та області 19 вересня буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура +19°...+21°.
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