19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

Сегодня, 19 июля, в Украине свой профессиональный праздник отмечают спортивные тренеры. Событие было основано в 2021 году указом президента Украины, пишет УНН.

Дата празднования выбрана не случайно, ведь именно 19 июля 1996 года украинские спортсмены, как представители независимого государства, дебютировали на Летних олимпийских играх в Атланте.

Довольно символично, что в этом году День тренера отмечается накануне старта Летних олимпийских игр в Париже.

Украину на Олимпийских играх будут представлять 140 спортсменов, которые именно благодаря своим тренерам получили возможность представлять нашу страну на самых престижных соревнованиях планеты.

Не лишним будет напомнить, что 139 медалей на Летних олимпийских играх и 9 - на Зимних - это не только заслуга самих украинских спортсменов, но и их тренеров.

Также 19 июля можно присоединиться ко Дню новых друзей.

Событие в 20-х годах прошлого века начала одна американская компания по производству почтовых открыток чтобы популяризировать свою продукцию.

Целью праздника является привлечение человечества к заведению новых знакомств и расширению круга общения.

День новых друзей, кстати отмечается трижды в год. Кроме 19 июля его же можно отпраздновать 19 января и 19 октября.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобной Макрины.

После смерти своего жениха Макрина решила посвятить свою жизнь Господу, приняла монашеский постриг, и вместе со своей матерью основала монастырь в Агнессе.

Считается, что Макрина имела дар исцеления и чудотворения, после смерти была канонизирована.

Именины 19 июля празднуют Дмитрий, Роман, Марина, Евгения.