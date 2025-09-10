$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 1078 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 9818 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 11889 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 15501 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 18939 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 46101 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 66651 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 54613 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 32593 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 36895 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
18-летний водитель без прав и в нетрезвом состоянии врезался в столб в Киеве

Киев • УНН

 • 912 просмотра

В Киеве 18-летний парень без водительского удостоверения, находясь в нетрезвом состоянии (0,98 промилле), врезался на BMW в электроопору. Пострадавших нет, составлены административные материалы.

18-летний водитель без прав и в нетрезвом состоянии врезался в столб в Киеве

18-летний водитель прошел освидетельствование на Драгере - выявлен результат 0,98 промилле. Передает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Детали

В Подольском районе столицы Украины произошло ДТП с участием BMW и 18-летнего юноши, который не справился с управлением и въехал в электроопору.

Полиция Киева прибыла на место и убедилась в ряде важных для расследования данной аварии фактов.

  • 18-летний водитель никогда не получал водительского удостоверения;
    • парень сел за руль пьяным;
      • освидетельствование на Драгере показало результат 0,98 промилле.

        Также было выяснено, что мужчина после ДТП не нуждается в помощи медиков.

        Патрульные составили на нарушителя соответствующие административные материалы и отстранили его от управления.

        Напомним

        В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Дарницком мосту с участием внедорожника Toyota Highlander. Как сообщили в столичной полиции, в результате аварии 18-летний водитель получил ампутацию обеих ног.

        Резонансное ДТП произошло 5 ноября 2023 года в Шполе. По данным правоохранителей 17-летний парень наехал на детей-велосипедистов

        В селе Дубовцы Кицманского района, несколько лет назад, 18-летний водитель, управляя автомобилем марки Renault Megane, не справился с управлением и совершил столкновение со стеной дома.

        Игорь Тележников

        Криминал и ЧПАвто
        Электроэнергия
        Национальная полиция Украины
        Киев