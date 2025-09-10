18-летний водитель без прав и в нетрезвом состоянии врезался в столб в Киеве
В Киеве 18-летний парень без водительского удостоверения, находясь в нетрезвом состоянии (0,98 промилле), врезался на BMW в электроопору. Пострадавших нет, составлены административные материалы.
18-летний водитель прошел освидетельствование на Драгере - выявлен результат 0,98 промилле. Передает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Детали
В Подольском районе столицы Украины произошло ДТП с участием BMW и 18-летнего юноши, который не справился с управлением и въехал в электроопору.
Полиция Киева прибыла на место и убедилась в ряде важных для расследования данной аварии фактов.
- 18-летний водитель никогда не получал водительского удостоверения;
- парень сел за руль пьяным;
- освидетельствование на Драгере показало результат 0,98 промилле.
Также было выяснено, что мужчина после ДТП не нуждается в помощи медиков.
Патрульные составили на нарушителя соответствующие административные материалы и отстранили его от управления.
