18-річний водій без прав та напідпитку врізався у стовп в Києві
Київ • УНН
У Києві 18-річний хлопець без водійського посвідчення, перебуваючи напідпитку (0,98 проміле), врізався на BMW в електроопору. Постраждалих немає, складено адміністративні матеріали.
18-річний керманич пройшов огляд на Драгер - виявлено результат 0,98 проміле. Передає УНН із посиланням на Патрульну поліція Києва.
Деталі
У Подільському районі столиці України сталася ДТП за участю BMW і 18-річного юнака, який не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору.
Поліція Києа прибула на місце і переконалася у низці важливих в розслідуванні даної аварії фактах.
- 18-річний керманич ніколи не отримував водійського посвідчення;
- хлопець сів за кермо напідпитку;
- огляд на Драгер, показав результат 0,98 проміле.
Також було з'ясовано, що чоловік після ДТП не потребує допомоги медиків.
Патрульні склали на порушника відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від кермування.
Нагадаємо
У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода на Дарницькому мосту за участі позашляховика Toyota Highlander. Як повідомили у столичній поліції, внаслідок аварії 18-річний водій отримав ампутацію обох ніг.
Резонансна ДТП сталася 5 листопада 2023 року у Шполі. За даними правоохоронців 17 річний хлопець наїхав на дітей-велосипедистів.
У селі Дубівці Кіцманського району, декілька років тому, 18-річний водій, керуючи автомобілем марки Renault Megane, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі стіною будинку.