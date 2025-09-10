18-річний водій без прав та напідпитку врізався у стовп в Києві

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
13:48 • 4654 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 8572 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 13189 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 17064 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 42977 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 63127 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 52606 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 31978 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 36323 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 24346 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
44%
755мм
Популярнi новини
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 33669 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04 • 40060 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo10 вересня, 07:17 • 37344 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 29971 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10:25 • 26094 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 4630 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 42958 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 30063 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 63106 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 52593 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів12:07 • 1954 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 72684 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 66751 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 63134 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 131671 перегляди
Актуальне
Financial Times
TikTok
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook

18-річний водій без прав та напідпитку врізався у стовп в Києві

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У Києві 18-річний хлопець без водійського посвідчення, перебуваючи напідпитку (0,98 проміле), врізався на BMW в електроопору. Постраждалих немає, складено адміністративні матеріали.

18-річний водій без прав та напідпитку врізався у стовп в Києві

18-річний керманич пройшов огляд на Драгер - виявлено результат 0,98 проміле. Передає УНН із посиланням на Патрульну поліція Києва.

Деталі

У Подільському районі столиці України сталася ДТП за участю BMW і 18-річного юнака, який не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору.

Поліція Києа прибула на місце і переконалася у низці важливих в розслідуванні даної аварії фактах.

  • 18-річний керманич ніколи не отримував водійського посвідчення;
    • хлопець сів за кермо напідпитку;
      • огляд на Драгер, показав результат 0,98 проміле.

        Також було з'ясовано, що чоловік після ДТП не потребує допомоги медиків.

        Патрульні склали на порушника відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від кермування.

        Нагадаємо

        У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода на Дарницькому мосту за участі позашляховика Toyota Highlander. Як повідомили у столичній поліції, внаслідок аварії 18-річний водій отримав ампутацію обох ніг.

        Резонансна ДТП сталася 5 листопада 2023 року у Шполі. За даними правоохоронців 17 річний хлопець наїхав на дітей-велосипедистів

        У селі Дубівці Кіцманського району, декілька років тому, 18-річний водій, керуючи автомобілем марки Renault Megane, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі стіною будинку.

        Ігор Тележніков

        Кримінал та НПАвто
        Електроенергія
        Національна поліція України
        Київ