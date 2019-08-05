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6 марта, 19:19 • 127839 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137971 просмотра

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"Батькивщина" проиграла: ЦИК назвала официального победителя на 17 ОИК Винницкой области

Киев  •  УНН

 • 11151 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. На внеочередных выборах в парламент в одномандатном избирательном округе № 17 с центром в городе Ладыжин (Винницкая область) победил Николай Кучера. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

"Согласно статье 99 Закона на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 17 Центральная избирательная комиссия на заседании 31 июля 2019 года установила результаты выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №17 и признала избранным народным депутатом Украины в этом избирательном округе Кучера М.И., о чем составлен соответствующий протокол", - говорится в сообщении.

Добавим, что по данным сайта ЦИК, Кучер набрал 34,96% голосов. Второе место занял представитель от партии "Слуга народа" Александр Коваль (25,63% голосов), третье - от партии "Батькивщина" Андрей Красницкий (23,65% голосов).

Напомним, что кандидат от "Слуги народа" признал проигрыш в 17 ОИК Винницкой области.

В то же время в "Батькивщине" результаты выборов не признавали, мол, они были сфальсифицированы, и требовали перевыборов.

Впрочем, в полиции и в гражданской сети ОПОРА упреки партии Юлии Тимошенко отвергли сразу и заявили, что нарушений, которые бы изменили результаты голосования, не фиксировались.

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