"Батькивщина" проиграла: ЦИК назвала официального победителя на 17 ОИК Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. На внеочередных выборах в парламент в одномандатном избирательном округе № 17 с центром в городе Ладыжин (Винницкая область) победил Николай Кучера. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
"Согласно статье 99 Закона на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 17 Центральная избирательная комиссия на заседании 31 июля 2019 года установила результаты выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №17 и признала избранным народным депутатом Украины в этом избирательном округе Кучера М.И., о чем составлен соответствующий протокол", - говорится в сообщении.
Добавим, что по данным сайта ЦИК, Кучер набрал 34,96% голосов. Второе место занял представитель от партии "Слуга народа" Александр Коваль (25,63% голосов), третье - от партии "Батькивщина" Андрей Красницкий (23,65% голосов).
Напомним, что кандидат от "Слуги народа" признал проигрыш в 17 ОИК Винницкой области.
В то же время в "Батькивщине" результаты выборов не признавали, мол, они были сфальсифицированы, и требовали перевыборов.
Впрочем, в полиции и в гражданской сети ОПОРА упреки партии Юлии Тимошенко отвергли сразу и заявили, что нарушений, которые бы изменили результаты голосования, не фиксировались.