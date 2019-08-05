"Батьківщина" програла: ЦВК назвала офіційного переможця на 17 ОВК Вінниччини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. На позачергових виборах до парламенту в одномандатному виборчому окрузі № 17 із центром у місті Ладижин (Вінницька область) переміг Микола Кучера. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії.
"Згідно зі статтею 99 Закону на підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 17 Центральна виборча комісія на засіданні 31 липня 2019 року встановила результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №17 та визнала обраним народним депутатом України в цьому виборчому окрузі Кучера М.І., про що складено відповідний протокол", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що за даними сайту ЦВК, Кучер набрав 34,96% голосів. Друге місце здобув представник від партії "Слуга народу" Олександр Коваль (25,63% голосів), третє - від партії "Батьківщина" Андрій Красніцький (23,65% голосів).
Нагадаємо, що кандидат від" Слуги народу" визнав програш в 17 ОВК на Вінниччині.
Натомість, у "Батьківщині" результати виборів не визнавали, мовляв, вони були сфальсифіковані, і вимагали перевиборів.
Втім, у поліції та у громадянській мережі ОПОРА закиди партії Юлії Тимошенко відкинули одразу і заявили, що порушень, які б змінили результати голосування, не фіксувалися.