17 февраля — День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты

Этот праздник достаточно молод, но с каждым годом он становится все более популярным. Его отмечают не только отдельные люди, но и целые организации, которые помогают поощрить проявлять доброту в обществе. Главная цель праздника в том, чтобы люди стали чуточку счастливее, распространяя вокруг себя доброту. День спонтанного проявления доброты ввели в 1995 году в американском городе Денвер, что в штате Колорадо. В 2004 году оно было впервые отпраздновано в Океании, а именно в Новой Зеландии. На международном уровне праздник начали праздновать в 1998 году в Токио.

День кота в Европе

Праздник пришел из Италии, он был основан 28 лет назад именно в этой стране. Коты способны особым образом добавлять любому дому уюта. Эти животные избавляют своих владельцев от стресса, а также умеют лечить. Появился праздник благодаря итальянской журналистке Клаудии Анжелетти. Она выбрала для празднования февраль, потому что этот месяц по зодиакальному календарю принадлежит Водолеям, которые отличаются независимым характером. Для празднования День кота в Европе проводят разнообразные мероприятия, а также собирают средства на приобретение еды бездомным питомца.

Всемирный день человеческого духа

Праздник основал в 2003 году философ мудрости и правды, автор многих книг Марк Леви. По его словам, этот день можно назвать праздником пропаганды человеческого духа, который должен жить мирной и творческой жизнью. Каждый человек на Земле 17 февраля должен уделили 2 минуты жизни на тишину. Также можно присоединиться к общей медитации, которая проходит в15.00по восточному времени.

Всемирный день управления информацией

2022 году праздник выпадает на 17 февраля. Главная цель этого дня в повышении осведомленности людей относительно главных принципов управления информацией. Современные технологии позволяют использовать различные программные решения на предприятиях различной величины и сферы деятельности.

Всемирный день антропологии

В этом году праздник приходится на 17 февраля. Его ввела в 2015 году американская антропологическая ассоциация. А через год (2016 года) праздник стал международным. Чтобы лучше понять наш мир, необходимо изучать биологическую природу, происхождение человека и его физические особенности, которые возникли вследствие развития в различных географических условиях.

День памяти преподобного Николая Студеного

Был игуменом Студийской обители вплоть до своей смерти в 868 году. Студийский монастырь считается одним из самых древних и славных в Константинополе. Из него вышло немало христианских деятелей, которые несли в мир слово Божие. Преподобный Николай пытался распространять христианство, несмотря на гонения и истязания святых в те времена. Бог наделил его даром исцеления. А Церковь считает Николая чудотворцем. Наши предки название обители, которое часто добавляли к имени ее игумена (Николай Студийский), воспринимали как слово “стужа”. А потому дали ему прозвище "Студеный".

Именины

День Ангела празднуют: Андрей, Алексей, Александр, Борис, Аркадий, Василий, Иван, Дмитрий, Георгий, Кирилл, Иосиф, Михаил, Петр, Остап, Николай, Сергей, Серафим, Теодор, Юрий, Екатерина, Анна.