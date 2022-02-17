17 лютого — День спонтанного прояву доброти

День спонтанного прояву доброти

Це свято досить молоде, але з кожним роком воно стає все більш популярним. Його відзначають не лише окремі люди, але і цілі організації, які допомагають заохотити проявляти доброту в суспільстві. Головна мета свята в тому, щоб люди стали трішки щасливішими, поширюючи довкола себе доброту. День спонтанного прояву доброти запровадили 1995 року в американському місті Денвер, що в штаті Колорадо. 2004 року воно було вперше відсвятковане в Океанії, а саме в Новій Зеландії. На міжнародному рівні свято почали святкувати 1998 року в Токіо.

День кота в Європі

Свято прийшло з Італії, воно було започатковане 28 років тому саме в цій країні. Коти здатні особливим чином додавати будь-якій оселі затишку. Ці тварини позбавляють своїх власників від стресу, а також вміють лікувати. З’явилося свято завдяки італійській журналістці Клаудії Анжелетті. Вона обрала для святкування лютий, тому що цей місяць за зодіакальним календарем належить Водоліям, які відрізняються незалежним характером. Для святкування Дня кота в Європі проводять різноманітні заходи, а також збирають кошти на придбання їжі безпритульним пухнастикам.

Всесвітній день людського духу

Свято заснував 2003 року філософ мудрості і правди, автор багатьох книг Марк Леві. За його словами, цей день можна назвати святом пропаганди людського духу, який повинен жити мирним і творчим життям. Кожна людина на землі 17 лютого повинна приділили 2 хвилини життя на тишу. Також можна приєднатися до загальної медитації, яка проходить о 15.00 за східним часом.

Всесвітній день управління інформацією

2022 року свято випадає на 17 лютого. Головна мета цього дня в підвищенні обізнаності людей щодо головних принципів управління інформацією. Сучасні технології дозволяють використовувати різноманітні програмні рішення на підприємствах різної величини і сфери діяльності.

Всесвітній день антропології

Цього року свято припадає на 17 лютого. Його запровадила 2015 року Американська антропологічна асоціація. А через рік (2016 року) свято стало міжнародним. Щоб краще зрозуміти наш світ, необхідно вивчати біологічну природу, походження людини і її фізичні особливості, які виникли внаслідок розвитку в різних географічних умовах.

День пам’яті преподобного Миколи Студеного

Був ігуменом Студійської обителі аж до своєї смерті 868 року. Студійський монастир вважається одним з найдавніших і найславетніших у Константинополі. З нього вийшло чимало християнських діячів, які несли в світ слово Боже. Преподобний Микола намагався розповсюджувати християнство, попри гоніння і катування святих в ті часи. Бог наділив його даром зцілення. А Церква вважає Миколу чудотворцем. Наші предки назву обителі, яку часто додавали до імені її ігумена (Микола Студійський), сприймали як слово “стужа”. А тому дали йому прізвисько “Студений”.

Іменини

День Ангела святкують: Андрій, Олексій, Олександр, Борис, Аркадій, Василь, Іван, Дмитро, Георгій, Кирило, Йосип, Михайло, Петро, Остап, Микола, Сергій, Серафим, Теодор, Юрій, Катерина, Ганна.