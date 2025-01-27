166 боевых столкновений за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего

На фронте зафиксировано 166 боевых столкновений за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, также враг был активен на Краматорском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 27 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 45 авиаударов, сбросив 58 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 105 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2155 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава и техники и еще один другой важный объект российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям, как указано, такова:

На Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка и Торское.

На Краматорском направлении зафиксировано 21 боестолкновение в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 78 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Зеленое, Удачное, Котлиное, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное и Янтарное.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Разлива, Раздольного, Новоселки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении имела место одна неудачная попытка противника атаковать наши подразделения в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную атаку позиций наших войск, получил отпор.

На Сиверском направлении за минувшие сутки наступательных действий враг не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили семь атак российских захватчиков. Противник совершил 435 артиллерийских обстрелов, нанес 25 авиационных ударов, применив 33 КАБ", - сказано в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1430 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага