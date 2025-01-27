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166 бойових зіткнень за добу: де окупанти атакували найактивніше

166 бойових зіткнень за добу: де окупанти атакували найактивніше

Київ • УНН

 • 29395 перегляди

За минулу добу зафіксовано 166 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 78 атак. Ворог завдав 45 авіаударів та здійснив понад 5000 обстрілів, використавши 2155 дронів-камікадзе.

На фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був активний на Краматорському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 27 січня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 45 авіаударів, скинувши 58 КАБ. Окрім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 105 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2155 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками, як вказано, така:

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське.

На Краматорському напрямку зафіксовано 21 боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Удачне, Котлине, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Новосілки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку мала місце одна невдала спроба противника атакувати наші підрозділи в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну атаку позицій наших військ, отримав відсіч.

На Сіверському напрямку за минулу добу наступальних дій ворог не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили сім атак російських загарбників. Противник здійснив 435 артилерійських обстрілів, завдав 25 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБ", - сказано у зведенні.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Ще плюс 1430 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога27.01.25, 08:03 • 28836 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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