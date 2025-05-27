166 боевых столкновений на фронте: враг нанес 912 ударов дронами и 3237 артобстрелов

На фронте с начала суток произошло 166 боевых столкновений. Зафиксировано 912 вражеских ударов дронами-камикадзе, совершено 3237 артиллерийских обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток произошло 166 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 60 авиационных ударов, применив две ракеты и 94 управляемых авиационных бомбы. Зафиксировано 912 вражеских ударов дронами-камикадзе, совершено 3237 артиллерийских обстрелов - говорится в сводке.

Семь атак отбивали украинские подразделения на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Западное, Строевка, Фиголевка и Долгенькое, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник дважды пытался идти вперед на наши позиции вблизи Загрызового. Силы обороны остановили все атаки врага.

Двадцать четыре раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины и в направлениях Грековки, Григоровки, Карповки, Нового Мира. Наши защитники отбили 18 атак противника, продолжается шесть боестолкновений.

На Краматорском направлении войска захватчика 10 раз атаковали вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Майского, Ступочек, Предтечиного, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Дружбы, Дилиевки и Торецка, в трех локациях до сих пор идут бои.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лысовка, Зверово, Удачное, Елизаветовка, Котлино, Горехово, Новосергеевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоновки, Алексеевки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. Под ударом российского КАБа был населенный пункт Степановка.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 134 оккупанта, 61 из них — безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь автомобилей, один мотоцикл, три БпЛА.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополь, Зеленое Поле и в направлении Шевченко, еще четыре боестолкновения остаются незавершенными. Противник нанес авиаудар в районе Новодаровки.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло девять боестолкновений, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоданиловки, украинские защитники дали достойный отпор захватчикам. Враг наносил авиаудары по районам Каменского и Степногорска.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Двадцать девять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, шесть из которых до сих пор продолжаются. В течение суток враг совершил 229 артиллерийских обстрелов, в частности 13 — из реактивных систем залпового огня; нанес семь авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб.

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