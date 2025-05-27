166 бойових зіткнень на фронті: ворог завдав 912 ударів дронами і 3237 артобстрілів

На фронті з початку доби відбулося 166 бойових зіткнень. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби відбулося 166 бойових зіткнень, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 керованих авіаційних бомби. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів - йдеться у зведенні.

Сім атак відбивали українські підрозділи на Харківському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався йти вперед на наші позиції поблизу Загризового. Сили оборони зупинили всі атаки ворога.

Двадцять чотири рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Наші оборонці відбили 18 атак противника, триває шість боєзіткнень.

На Краматорському напрямку війська загарбника 10 разів атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Майського, Ступочок, Предтечиного, на даний час два боєзіткнення тривають.

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Дружби, Диліївки та Торецька, в трьох локаціях досі точаться бої.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Одне боєзіткнення досі триває. Під ударом російського КАБу був населений пункт Степанівка.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 134 окупанти, 61 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили сім автомобілів, один мотоцикл, три БпЛА.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 16 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко, ще чотири боєзіткнення залишаються незавершеними. Противник завдав авіаудару в районі Новодарівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоданилівки, українські захисники дали гідну відсіч загарбникам. Ворог завдавав авіаударів по районах Кам’янського та Степногірська.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Двадцять дев’ять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, шість з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 229 артилерійських обстрілів, зокрема 13 — із реактивних систем залпового вогню; завдав сім авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб.

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