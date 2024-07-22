16 пострадавших от ракетного удара по Киеву 8 июля до сих пор в больницах

Через две недели после вражеского массированного ракетного удара по Киеву 16 пострадавших остаются в больницах, включая двух детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщили в КГВА в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Прошло ровно две недели после массированного ракетного удара российских извергов по Киеву. По состоянию на утро 22.07.2024 в больницах столицы остается 16 пострадавших, из них двое детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Напомним

В результате вражеского обстрела 8 июля по гражданской инфраструктуре столицы, по данным КГГА, погибли 33 жителя Киева, из них - 5 детей. По данным КГГА, пострадал 121 человек, по некоторым другим данным, - 125. В частности, 10 детей. В целом повреждениям и разрушениям подверглись 129 зданий города различных форм собственности.