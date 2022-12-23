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16 мин разорвались на улицах: в ОВА показали последствия новых обстрелов Сумщины

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram показал последствия новых обстрелов Сумской области - села Искрисковщина Белопольской громады, пишет УНН.

Цитата

"Вчера, 22 декабря, россияне открыли огонь из минометов по одному из пограничных сел. 16 мин разорвались на улицах и вблизи жилья людей", - отметил Живицкий.

Детали

По его словам, были прямые попадания в крышу Дома культуры. Взрывы значительно повредили два частных дома местных жителей: там разбиты все окна, разрушена веранда. Вражеские мины также повредили местный магазин и электросети.

Уже позже, около полуночи, 22 декабря, россияне из САУ обстреляли Середино-Будскую громаду. Было 4 прилета. Без разрушений, отметил глава ОВА.

Остальная часть ночи была спокойной, без обстрелов.

Дополнение

22 декабря в пограничье Сумской и Черниговской областей враг обстрелял шесть громад.

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