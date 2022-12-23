16 мін розірвалися на вулицях: в ОВА показали наслідки нових обстрілів Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram показав наслідки нових обстрілів Сумщини - села Іскрисківщина Білопільської громади, пише УНН.
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"Учора, 22 грудня, росіяни відкрили вогонь з мінометів по одному із прикордонних сіл. 16 мін розірвалися на вулицях та поблизу людських осель", - зазначив Живицький.
Деталі
З його слів, були прямі попадання в дах Будинку культури. Вибухи значно пошкодили два приватні будинки місцевих мешканців: там потрощені всі вікна, зруйнована веранда. Ворожі міни також пошкодили місцевий магазин та електромережі.
Уже підзніше, близько опівночі, 22 грудня, росіяни із САУ обстріляли Середино-Будську громаду. Було 4 прильоти. Без руйнувань, зазначив голова ОВА.
Решта ночі була спокійною, без обстрілів.
Доповнення
22 грудня у прикордонні Сумщини та Чернігівщини ворог обстріляв шість громад.