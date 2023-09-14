15 сентября: День рождения Greenрeace, Международный день демократии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сегодня, 15 сентября, свой день рождения отмечает международная неправительственная природоохранная организация Greenpeace, пишет УНН.
Именно 15 сентября 1971 года группа энтузиастов на судне “Филлис Кормак” отправилась из канадского Ванкувера к острову Амчитка, который входит в группу Алеутских островов.
В течение 1965-1971 на Амчитке США в рамках ядерных испытаний произвели три взрыва.
Экипаж судна организовал мирный протест против ядерных испытаний на Амчитке. Власти США прислушались к активистам — программу ядерных испытаний на острове свернули в том же году, а остров превратили в заповедник для птиц.
Впоследствии Greenpeace провел несколько кампаний против коммерческой охоты на китов, уничтожения джунглей, производства токсичных веществ и генетически модифицированных продуктов.
Организация обращала внимание на необходимость бережного отношения к мировому океану, озоновому слою нашей планеты и т.д.
В настоящее время Greenpeace насчитывает почти три миллиона членов в многих странах мира.
Еще 15 сентября можно отметить Международный день демократии. Событие было основано в 2007 году по инициативе Организации Объединенных’Наций.
Цель сегодняшнего дня — поддержка государств, где только развиваются демократические институты, пропаганда идей настоящего народовластия.
Также сегодня свой День рождения празднует Google.
Именно 15 сентября 1997 года два аспиранта Стэнфордского университета Сергей Брин и Ларри Пейдж подали заявку на регистрацию домена google.com.
Через год была официально зарегистрирована компания Google.
Название, по словам Брина и Пейджа, возникло случайно, когда один из них неверно воспроизвёл на бумаге математический термин “googol”.
В настоящее время на компанию работают более 60 тысяч сотрудников в более 40 странах мира.
Кроме этого, 15 сентября в многих странах мира проводят День свободных денег.
15 сентября 2008 года обанкротился один из самых мощных мировых инвестиционных банков Lehman Brothers Holdings, который был основан ещё в 1850 году.
А 15 сентября 2011 года, к очередной годовщине краха банка, группа исследователей провела социальный эксперимент, который и называется День свободных денег.
Его суть заключается в том, чтобы отдать незнакомому человеку две купюры или монеты и попросить, чтобы половину он тоже отдал незнакомцу.
Цель события — привлечь как можно больше людей к обсуждению необходимости реформирования мировой финансовой системы.
По церковному календарю сегодня День памяти великомученика Никиты Гофтского.
Человек жил в IV веке в Бессарабии. После того как принял христианство, начал проповедовать учение Господа среди местного населения и обличать в различных грехах правителя-язычника Атанариха.
Никиту схватили, подвергли жестоким пыткам, но он не отрекся от Господа. Разъяренный правитель приказал сжечь проповедника.
По преданию, у могилы Никиты происходили чудеса исцеления. Впоследствии, часть его мощей перенесли в Константинополь.
Именины 15 сентября празднуют Никита, Анатолий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Стефан, Филипп, Ксения, Руфина, Серафима.