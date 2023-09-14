15 сентября: День рождения Greenрeace, Международный день демократии

Именно 15 сентября 1971 года группа энтузиастов на судне “Филлис Кормак” отправилась из канадского Ванкувера к острову Амчитка, который входит в группу Алеутских островов.

В течение 1965-1971 на Амчитке США в рамках ядерных испытаний произвели три взрыва.

Экипаж судна организовал мирный протест против ядерных испытаний на Амчитке. Власти США прислушались к активистам — программу ядерных испытаний на острове свернули в том же году, а остров превратили в заповедник для птиц.

Впоследствии Greenpeace провел несколько кампаний против коммерческой охоты на китов, уничтожения джунглей, производства токсичных веществ и генетически модифицированных продуктов.

Организация обращала внимание на необходимость бережного отношения к мировому океану, озоновому слою нашей планеты и т.д.

В настоящее время Greenpeace насчитывает почти три миллиона членов в многих странах мира.

Еще 15 сентября можно отметить Международный день демократии. Событие было основано в 2007 году по инициативе Организации Объединенных’Наций.

Цель сегодняшнего дня — поддержка государств, где только развиваются демократические институты, пропаганда идей настоящего народовластия.

Также сегодня свой День рождения празднует Google.

Именно 15 сентября 1997 года два аспиранта Стэнфордского университета Сергей Брин и Ларри Пейдж подали заявку на регистрацию домена google.com.

Через год была официально зарегистрирована компания Google.

Название, по словам Брина и Пейджа, возникло случайно, когда один из них неверно воспроизвёл на бумаге математический термин “googol”.

В настоящее время на компанию работают более 60 тысяч сотрудников в более 40 странах мира.

Кроме этого, 15 сентября в многих странах мира проводят День свободных денег.

15 сентября 2008 года обанкротился один из самых мощных мировых инвестиционных банков Lehman Brothers Holdings, который был основан ещё в 1850 году.

А 15 сентября 2011 года, к очередной годовщине краха банка, группа исследователей провела социальный эксперимент, который и называется День свободных денег.

Его суть заключается в том, чтобы отдать незнакомому человеку две купюры или монеты и попросить, чтобы половину он тоже отдал незнакомцу.

Цель события — привлечь как можно больше людей к обсуждению необходимости реформирования мировой финансовой системы.

По церковному календарю сегодня День памяти великомученика Никиты Гофтского.

Человек жил в IV веке в Бессарабии. После того как принял христианство, начал проповедовать учение Господа среди местного населения и обличать в различных грехах правителя-язычника Атанариха.

Никиту схватили, подвергли жестоким пыткам, но он не отрекся от Господа. Разъяренный правитель приказал сжечь проповедника.

По преданию, у могилы Никиты происходили чудеса исцеления. Впоследствии, часть его мощей перенесли в Константинополь.

Именины 15 сентября празднуют Никита, Анатолий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Стефан, Филипп, Ксения, Руфина, Серафима.