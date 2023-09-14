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15 вересня: День народження Greenрeace, Міжнародний день демократії

15 вересня: День народження Greenрeace, Міжнародний день демократії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сьогодні, 15 вересня, свій день народження відзначає міжнародна неурядова природоохоронна організація Greenрeace, пише УНН.

Саме 15 вересня 1971 року група ентузіастів на судні “Філліс Кормак” вируша з канадського Ванкувера до острова Амчитка, який входить до групи Алеутських островів.
Протягом 1965-1971 на Амчитці США у рамках ядерних випробувань здійснили три вибухи.

Екіпаж судна організував мирний протест проти ядерних випробувань на Амчитці. Влада США прислухалася до активістів — програму ядерних випробувань на острові згорнули того ж року , а острів перетворили на заповідник для птахів.

Згодом Greenрeace провів декілька кампанію проти комерційного полювання на китів, знищення джунглів, виробництва токсичних речовин та генетично модифікованих продуктів.

Організація звертала увагу на необхідності дбайливого ставлення до світового океану, озонового шару нашої планети, тощо.

Нині Greenрeace нараховує майже три мільйонів членів у багатьох країнах світу.

Ще 15 вересня можна відзначити Міжнародний день демократії. Подія була започаткована у 2007 році за ініціативи Організації Об’єднаних Націй.

Мета сьогоднішнього дня — підтримка держав, де лише розвиваються демократичні інститути, пропаганда ідей справжнього народовладдя.

Також сьогодні свій День народження святкує Google.
Саме 15 вересня 1997 року два аспіранти Стенфордського університету Сергій Брін і Ларрі Пейдж подали заявку на реєстрацію домену google.com.

Через рік була офіційно зареєстрована компанія Google.
Назва, за словами Бріна та Пейджа, виникла випадково, коли один з них невірно відтворив на папері математичний термін “googol”.

Нині на компанію працюють більше 60 тисяч працівників у понад 40 країнах світу.

Окрім цього, 15 вересня у багатьох країнах світу проводять День вільних грошей.
15 вересня 2008 року збанкрутував один з найпотужніших світових інвестиційних банків Lehman Brothers Holdings, який був заснований ще у 1850 році.

А 15 вересня 2011 року, до чергової річниці краху банку, група дослідників провела соціальний експеримент, який і називається День вільних грошей.

Його суть полягає у тому, щоб віддати незнайомій людині дві купюри чи монети і попросити, щоб половину вона теж віддала незнайомцю.

Мета події — долучити якомога більше людей до обговорення необхідності реформування світової фінансової системи.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті великомученика Микити Гофтського.
Чоловік жив у ІV столітті в Бесарабії. Після того як прийняв християнство, почав проповідувати вчення Господа серед місцевого населення та викривати у різноманітних гріхах правителя-язичника Атанаріха.

Микиту схопили, піддали жорстоким тортурам, але він не зрікся Господа. Розлючений правитель наказав спалити проповідника.

За переказом, біля могили Микити відбувалися дива зцілення. Згодом, частину його мощей перенесли до Константинополя.

Іменини 15 вересня святкують Микита, Анатолій, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Стефан, Пилип, Ксенія, Руфіна, Серафима.

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