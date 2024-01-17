15 лет за решеткой проведет рабочий судоремонтного завода, который передавал рф данные об энергообъектах в Измаиле

К 15 годам за решеткой приговорен сотрудник судоремонтного завода, который передавал врагу данные об энергообъектах и морпорте Измаила Одесской области. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает УНН.

Прокуроры доказали, что осужденный в конце 2022 года передавал российским спецслужбам данные о расположении объектов критической инфраструктуры и подразделений Сил обороны в городе Измаил, - говорится в сообщении.



Детали

Кроме этого, находясь на рабочем месте, соратник агрессора собирал информацию о деятельности судоремонтного завода. Также он наблюдал за динамикой заходов судов в местный порт и разновидностями грузов, перемещаемых ими.

При этом, в сообщении отмечают, что коллаборант осознавал, что эта информация может быть использована государством-агрессором для обстрелов.

Правоохранители задержали его в январе 2023 года. Во время обыска изъяли мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

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