15 років за ґратами проведе робітник судноремонтного заводу, який передавав рф дані про енергооб’єкти в Ізмаїлі

До 15 років за ґратами засуджено співробітника судноремонтного заводу, який передавав ворогу дані про енергооб’єкти та морпорт Ізмаїла Одеської області. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає УНН.

Прокурори довели, що засуджений наприкінці 2022 року передавав російським спецслужбам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони в місті Ізмаїл, - йдеться у повідомленні.



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Окрім цього, перебуваючи на робочому місці, поплічник агресора збирав інформацію щодо діяльності судноремонтного заводу. Також він спостерігав за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, що переміщуються ними.

При цьому, в повідомленні зазначають, що колаборант усвідомлював, що ця інформація може бути використана державою-агресором для обстрілів.

Правоохоронці затримали його у січні 2023 року. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

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