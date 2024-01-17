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15 років за ґратами проведе робітник судноремонтного заводу, який передавав рф дані про енергооб’єкти в Ізмаїлі

15 років за ґратами проведе робітник судноремонтного заводу, який передавав рф дані про енергооб’єкти в Ізмаїлі

Київ • УНН

 • 21671 перегляди

Працівника суднобудівного заводу в Ізмаїлі Одеської області засудили до 15 років ув'язнення після того, як визнали винним у державній зраді за передачу росії даних про енергетичні об'єкти та військову інфраструктуру.

До 15 років за ґратами засуджено співробітника судноремонтного заводу, який передавав ворогу дані про енергооб’єкти та морпорт Ізмаїла Одеської області. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає УНН.

Прокурори довели, що засуджений наприкінці 2022 року передавав російським спецслужбам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони в місті Ізмаїл,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Окрім цього, перебуваючи на робочому місці, поплічник агресора збирав інформацію щодо діяльності судноремонтного заводу. Також він спостерігав за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, що переміщуються ними.

При цьому, в повідомленні зазначають, що колаборант усвідомлював, що ця інформація може бути використана державою-агресором для обстрілів.

Правоохоронці затримали його у січні 2023 року. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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