14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман

Среди пятерых раненых в результате атаки оккупантов на Лиман-подросток 14 лет. Об этом сообщила Донецкая прокуратура, передает УНН.

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По данным следствия, 1 июня 2024 года, около 18:20, российские войска совершили массированный обстрел г. Лиман, вероятно, из РСЗО "Ураган". Враг попал по жилому кварталу. В результате атаки пятеро горожан получили телесные повреждения.

В частности, пострадали 14 – летний подросток и его отец 32 лет-их с минно-взрывными и черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями, переломами и рваными ранами тела доставлены в больничное учреждение. говорится в сообщении

Также госпитализированы две женщины 62 и 70 лет и 74-летний мужчина, которые находились во время обстрела возле домов в частном секторе. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

Повреждено около 30 жилых домов.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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