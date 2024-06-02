14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман

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Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов УЕФА сезона 2023/24, обыграв в финале дортмундскую" Боруссию " со счетом 2:0 и завоевав свой рекордный 15-й титул.
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Из-за аварии на Голосеевском проспекте в Киеве затруднено движение в направлении бульвара Николая Михновского, поэтому водителям следует соответствующим образом планировать свои маршруты и соблюдать комендантский час в городе с полуночи до 5 утра.
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В течение 1 июня российская армия 21 раз обстреляла 10 населенных пунктов в Сумской области, используя беспилотники, минометы, артиллерию и ракетный удар, в результате чего произошло 62 взрыва.
Трамп после приговора суда собрал $53 миллиона на предвыборную кампанию
Предвыборная кампания Трампа собрала 5,53 миллиона долларов в течение суток после того, как он был признан виновным по делу о финансовом мошенничестве, связанном с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс.