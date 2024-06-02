14-річний підліток був серед 5 поранених в результаті нападу росіян на Лиман
Київ • УНН
П'ятеро мирних жителів, включаючи 14-річного підлітка, були поранені в результаті російського ракетного обстрілу міста Ліма в Донецькій області 1 червня 2024 року.
Серед п’ятьох поранених внаслідок атаки окупантів на Лиман – підліток 14 років. Про це повідомила Донецька прокуратура, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 1 червня 2024 року, близько 18:20, російські війська здійснили масований обстріл м. Лиман, ймовірно, з РСЗВ "Ураган". Ворог поцілив по житловому кварталу. В результаті атаки п’ятеро містян зазнали тілесних ушкоджень.
Зокрема, постраждали 14-річний підліток та його батько 32 років – їх з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями, переломами й рваними ранами тіла доставлено до лікарняного закладу.
Також ушпиталено двох жінок 62 й 70 років та 74-річного чоловіка, які перебували під час обстрілу біля осель в приватному секторі. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.
Пошкоджено близько 30 житлових будинків.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Смертоносний ракетний удар по Харкову: деталі повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури 31.05.24, 03:14 • 60397 переглядiв