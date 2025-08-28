139 боев на фронте: почти половина на двух направлениях - карта от Генштаба

Почти половина из 139 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 28 августа, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 139 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера, захватчики нанесли 84 авиационных удара, сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, россияне задействовали для поражения 5770 дронов-камикадзе и совершили 5177 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления, четыре орудия и один склад боеприпасов противника", - сказано в сводке.

Ситуация по направлениям

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов - сбросил при этом 33 управляемые авиационные бомбы, совершил 245 обстрелов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили девять штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Колодязное, Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закотного, Дроновки и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили три атаки вблизи Федоровки, Григоровки и в направлении Северска.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лысовка, Удачное, Маяк, Котлино, Новониколаевка, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филиа, Ивановка, Воскресенка, Запорожское, Толстой, Андреевка-Клевцово, Поддубное, Камышеваха, Темировка и в сторону населенных пунктов Сичневое, Лесное.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях за прошедшие сутки наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Армия РФ потеряла 880 солдат и 40 артсистем за сутки – Генштаб ВСУ