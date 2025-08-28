139 боев на фронте: почти половина на двух направлениях - карта от Генштаба
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 139 боестолкновениях за сутки, из которых 41 на Покровском и 21 на Новопавловском направлениях. Оккупанты нанесли 84 авиаудара, сбросили 154 управляемые авиабомбы и задействовали 5770 дронов-камикадзе.
Почти половина из 139 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 28 августа, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 139 боестолкновений
По уточненной информации, за вчера, захватчики нанесли 84 авиационных удара, сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, россияне задействовали для поражения 5770 дронов-камикадзе и совершили 5177 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления, четыре орудия и один склад боеприпасов противника", - сказано в сводке.
Ситуация по направлениям
Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов - сбросил при этом 33 управляемые авиационные бомбы, совершил 245 обстрелов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили девять штурмовых действий врага.
На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Колодязное, Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закотного, Дроновки и Шандриголового.
На Северском направлении наши защитники успешно остановили три атаки вблизи Федоровки, Григоровки и в направлении Северска.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лысовка, Удачное, Маяк, Котлино, Новониколаевка, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филиа, Ивановка, Воскресенка, Запорожское, Толстой, Андреевка-Клевцово, Поддубное, Камышеваха, Темировка и в сторону населенных пунктов Сичневое, Лесное.
На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях за прошедшие сутки наступательных действий противника не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
