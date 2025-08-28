$41.400.03
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
139 боев на фронте: почти половина на двух направлениях - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 139 боестолкновениях за сутки, из которых 41 на Покровском и 21 на Новопавловском направлениях. Оккупанты нанесли 84 авиаудара, сбросили 154 управляемые авиабомбы и задействовали 5770 дронов-камикадзе.

139 боев на фронте: почти половина на двух направлениях - карта от Генштаба

Почти половина из 139 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 28 августа, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 139 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера, захватчики нанесли 84 авиационных удара, сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, россияне задействовали для поражения 5770 дронов-камикадзе и совершили 5177 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления, четыре орудия и один склад боеприпасов противника", - сказано в сводке.

Ситуация по направлениям

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов - сбросил при этом 33 управляемые авиационные бомбы, совершил 245 обстрелов, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили девять штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Колодязное, Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закотного, Дроновки и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили три атаки вблизи Федоровки, Григоровки и в направлении Северска.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Плещеевки, Торецка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лысовка, Удачное, Маяк, Котлино, Новониколаевка, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филиа, Ивановка, Воскресенка, Запорожское, Толстой, Андреевка-Клевцово, Поддубное, Камышеваха, Темировка и в сторону населенных пунктов Сичневое, Лесное.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях за прошедшие сутки наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Армия РФ потеряла 880 солдат и 40 артсистем за сутки – Генштаб ВСУ
28.08.25, 07:55

Юлия Шрамко

