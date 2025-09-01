137 боевых столкновений за сутки: оккупанты массово штурмуют позиции ВСУ - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 1 ракетный и 41 авиационный удар, применив 1829 дронов-камикадзе и 3107 обстрелов.
Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 31.08.2025, пишет УНН.
Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 41 авиационный удар, применив одну ракету и сбросив 57 управляемых бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1829 дронов-камикадзе и совершили 3107 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 185 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Западное и Красное Первое.
На Купянском направлении противник совершил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Синьковка, Старая Новоселовка и в сторону Новоплатоновки.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодези, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григоровки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении наши защитники отбили десять вражеских атак вблизи Григоровки.
На Краматорском направлении сейчас зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытается продвигаться в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечино.
На Торецком направлении россияне пять раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Полтавка.
На Покровском направлении захватнические подразделения 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово и Дачное.
На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Филиа, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха. Три вражеские атаки продолжаются.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении враг провел пять безрезультатных атак.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
В Крыму бойцы ГУР в очередной раз уничтожили ряд важных вражеских целей31.08.25, 18:15 • 3420 просмотров