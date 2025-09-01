$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 29226 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 72613 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 87459 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 103187 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 116780 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 255267 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 113720 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85943 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99900 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 326892 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
137 боевых столкновений за сутки: оккупанты массово штурмуют позиции ВСУ - Генштаб

Киев • УНН

 • 144 просмотра

С начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 1 ракетный и 41 авиационный удар, применив 1829 дронов-камикадзе и 3107 обстрелов.

137 боевых столкновений за сутки: оккупанты массово штурмуют позиции ВСУ - Генштаб

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 31.08.2025, пишет УНН.

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 41 авиационный удар, применив одну ракету и сбросив 57 управляемых бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1829 дронов-камикадзе и совершили 3107 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

- говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 185 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Западное и Красное Первое.

На Купянском направлении противник совершил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Синьковка, Старая Новоселовка и в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодези, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григоровки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили десять вражеских атак вблизи Григоровки.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано три боестолкновения. Захватчик пытается продвигаться в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечино.

На Торецком направлении россияне пять раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово и Дачное.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Филиа, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха. Три вражеские атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг провел пять безрезультатных атак.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В Крыму бойцы ГУР в очередной раз уничтожили ряд важных вражеских целей31.08.25, 18:15 • 3420 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина