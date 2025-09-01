137 бойових зіткнень за добу: окупанти масово штурмують позиції ЗСУ - Генштаб

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22:00 31.08.2025, пише УНН.

Сьогодні окупанти завдали один ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши одну ракету та скинувши 57 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1829 дронів-камікадзе та здійснили 3107 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах - йдеться у дописі.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 185 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири наступальних дії в районах населених пунктів Синьківка, Стара Новоселівка та у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили десять ворожих атак поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагається просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував в районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха. Три ворожі атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять безрезультатних атак.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

У Криму бійці ГУР вчергове знищили низку важливих ворожих цілей