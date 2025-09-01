137 бойових зіткнень за добу: окупанти масово штурмують позиції ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
Від початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Окупанти завдали 1 ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши 1829 дронів-камікадзе та 3107 обстрілів.
Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22:00 31.08.2025, пише УНН.
Сьогодні окупанти завдали один ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши одну ракету та скинувши 57 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1829 дронів-камікадзе та здійснили 3107 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 185 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Западне та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири наступальних дії в районах населених пунктів Синьківка, Стара Новоселівка та у бік Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Сіверському напрямку наші оборонці відбили десять ворожих атак поблизу Григорівки.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагається просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.
На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.
На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував в районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха. Три ворожі атаки тривають.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
На Оріхівському напрямку окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.
На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять безрезультатних атак.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
