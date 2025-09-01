$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 29241 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 72653 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 87486 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 103216 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 116806 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255277 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 113732 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85948 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99902 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 326899 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Публікації
Ексклюзиви
137 бойових зіткнень за добу: окупанти масово штурмують позиції ЗСУ - Генштаб

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Окупанти завдали 1 ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши 1829 дронів-камікадзе та 3107 обстрілів.

137 бойових зіткнень за добу: окупанти масово штурмують позиції ЗСУ - Генштаб

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22:00 31.08.2025, пише УНН.

Сьогодні окупанти завдали один ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши одну ракету та скинувши 57 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1829 дронів-камікадзе та здійснили 3107 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- йдеться у дописі.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 185 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири наступальних дії в районах населених пунктів Синьківка, Стара Новоселівка та у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили десять ворожих атак поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагається просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував в районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха. Три ворожі атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське. 

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять безрезультатних атак.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

У Криму бійці ГУР вчергове знищили низку важливих ворожих цілей31.08.25, 18:15 • 3426 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна