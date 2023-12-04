134 населенных пункта в трех областях Украины без света из-за непогоды
Киев • УНН
Непогода оставила без света 134 населенных пункта в трех областях Украины; бригады работают над восстановлением
Непогода оставила без электроснабжения 134 городов, поселков и сел в трех областях Украины, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По информации Укрэнерго, обесточены 134 населенных пункта в 3 областях (Львовская - 127, Сумская - 6 и Житомирская - 1).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Дополнение
По прогнозам, в Украине днем без существенных осадков, только в Крыму и Приазовье дождь и мокрый снег. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура от 4° мороза до 1° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 5° тепла, в Карпатах около 10° мороза.
В Киевской области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура 1-3° мороза.
134 населенных пункта в трех областях Украины без света из-за непогоды
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