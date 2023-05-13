13 мая: День памяти Святого апостола Иакова и завершение сезона свадеб в Украине

Иаков был братом Ионна Богослова, и так же как и он стал апостолом. После воскресения Христа Иаков проповедовал христианство во многих землях, но в основном на территории современной Испании. Впоследствии вернулся в Иерусалим, где так же продолжил проповедовать.

Местные уговорили царя Ирода Агриппу схватить Иакова. Его приговорили к казни и убили мечом.

Один из доносчиков на Иакова Иосия был поражен его стойкостью во время оглашения смертного приговора, раскаялся и уверовал во Христа. Иосия казнили вместе с Иаковом.

В Украине в этот день завершался сезон свадеб. Происходило это потому, что у людей заканчивались зимние запасы. К тому же начинались самые тяжелые полевые работы.

Также сегодня Всемирный день справедливой торговли. Он ежегодно отмечается во вторую субботу мая. Цель этого дня – обратить внимание на мелких производителей, которые больше всего заинтересованы в правилах справедливой торговли.

Так же ежегодно во вторую субботу мая отмечается Всемирный день мигрирующих птиц, который был установлен в 2006 году. В этот день проводятся различные мероприятия, чтобы привлечь внимание людей к проблемам перелетных птиц.

Кроме этого, 13 мая – это День одуванчика, День лепрекона, Всемирный день техники для будущего, Международный день хумуса.

Именины 13 мая празднуют Василий, Игнатий, Максим, Никита и Яков.