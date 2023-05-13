13 травня: День пам’яті Святого апостола Якова та завершення сезону весіль в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні, 13 травня, за християнським календарем День пам’яті Святого апостола Якова, пише УНН.
Яків був братом Іонна Богослова, І так сам як і він став апостолом. Після воскресіння Христа Яків проповідував християнство у багатьох землях, але здебільшого на території сучасної Іспанії. Згодом повернувся до Єрусалиму, де так само продовжив проповідувати.
Місцеві умовили царя Ірода Агріппу схопити Якова. Його засудили до страти та вбили мечем.
Один з донощиків на Якова Йосія був вражений його стійкістю піж час оголошення смертного вироку, розкаявся та увірував у Христа. Йосія стратили разом з Яковом.
В Україні у цей день завершувався сезон весіль. Ставалося це тому, що у людей закінчувалися зимові запаси. До того ж починалися найважчі польові роботи.
Також сьогодні Всесвітній день справедливої торгівлі. Він щорічно відзначається у другу суботу травня. Мета цього дня – звернути увагу на дрібних виробників, які найбільше зацікавлені у правилах справедливої торгівлі.
Так само щорічно у другу суботу травня відзначається Всесвітній день мігруючих птахів, який був встановлений у 2006 році. У цей день проводяться різноманітні заходи, аби привернути увагу людей до проблем перелітних птахів.
Окрім цього, 13 травня – це День кульбаби, День лепрекона,Всесвітній день техніки для майбутнього, Міжнародний день хумуса.
Іменини 13 травня святкують Василь, Ігнатій, Максим, Микита та Яків.