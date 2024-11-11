125 боевых столкновений за сутки: где горячее всего и что происходит на фронте

С начала суток на фронте произошло 125 боевых столкновений. Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении, на Кураховском - ситуация остается сложной, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Кондрашовки, атака успешно отбита, ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении произошло семь боевых столкновений вблизи Грековки, Невского, Тернов и Серебрянки. До сих пор на этом направлении продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении враг провел одно наступательное действие в районе населенного пункта Выемка, к тому же нанес авиаудары шестью управляемыми авиационными бомбами в районах Закитного и Северска.

Удары с задействованием бомбардировочной и штурмовой авиации враг нанес на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и Краматорск, к тому же, в районе Часового Яра наши защитники отбили одну атаку оккупантов.

На Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Торецка и Щербиновки. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. Противник сбросил 13 КАБ на населенные пункты Торецк, Катериновка, Петровка и Константиновка, а также нанес девять ударов неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Дружба.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Четырнадцать раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжается бой в районе Селидово. Вблизи Миролюбовки, Луча, Григорьевки и Лисовки отбито 13 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки и Курахово отбито восемь штурмов, наши защитники стойко ведут еще тринадцать боестолкновений.

На Времовском направлении агрессор 11 раз атаковал неподалеку Трудового, Макаровки, Новодаровки, Ровнополя и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Нашими защитниками успешно отражена одна атака россиян на Ореховском направлении.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу, резюмировали в Генштабе.

Еще плюс 1770 оккупантов и 34 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага