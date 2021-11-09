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12 человек освобождены из трудового рабства в Одесской области

Киев • УНН

 • 10646 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. 12 человек освобождены из трудового рабства в результате пресечения деятельности преступной группы, которая действовала в Белгород-Днестровском районе Одесской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

12 человек освобождены из трудового рабства в Одесской области

Детали

Как сообщили в полиции, трое участников группы подыскивали на железнодорожном вокзале Одессы бездомных и безработных граждан, которым предлагали работу по выращиванию сельхозпродукции за 7-12 тыс. грн в месяц, а также бесплатное жилье и питание.

Завербованных отвозили в поселок Старокозачье Белгород-Днестровского района, расселяли в бараках и заставляли работать по 16 часов в день за еду сомнительного качества и алкогольные напитки. Им не позволяли покидать территорию фермерского хозяйства, заставляли в назначенное время выходить на работу в поле, а в случае неповиновения применяли физическое насилие.

Действия “рабовладельцев” квалифицировали по ч. 2 ст. 146 УК (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Им грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

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