12 осіб звільнено з трудового рабства в Одеській області

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Як повідомили в поліції, троє учасників групи підшукували на залізничному вокзалі Одеси бездомних і безробітних громадян, яким пропонували роботу з вирощування сільгосппродукції за 7-12 тис. грн на місяць, а також безкоштовне житло і харчування.

Завербованих відвозили в селище Старокозаче Білгород-Дністровського району, розселяли в бараках і змушували працювати по 16 годин на день за їжу сумнівної якості та алкогольні напої. Їм не дозволяли залишати територію фермерського господарства, змушували в призначений час виходити на роботу в полі, а в разі непокори застосовували фізичне насильство.

Дії "рабовласників" кваліфікували за ч.2 ст. 146 КК (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Їм загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до п'яти років.