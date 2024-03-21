12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

В результате ракетного удара российских войск по Киеву количество пострадавших возросло до 12 человек. Об этом сообщили в четверг в КГВА, пишет УНН.

В результате ракетного удара в Киеве пострадали 12 человек. Информации о погибших нет - сообщили в КГВА в Telegram.

Напомним

Массированный ракетный удар российских войск по Киеву вызвал пожары, повреждения зданий, среди пострадавших ребенок, на месте происшествия работают более 170 спасателей.

Украинская ПВО уничтожила два "Кинжала" и 29 крылатых ракет