119 мотоциклов вместо 50: сверхмощный результат сбора для фронта от EVA и ГеройCar

Сеть магазинов EVA совместно с благотворительным проектом ГеройCar завершили масштабную инициативу "Відчувай на максимум" с чрезвычайным результатом: за 53 дня кампании удалось собрать 4 710 805 гривен – это больше чем вдвое превосходит первоначальную цель.

Сбор "Відчувай на максимум" продолжался в магазинах EVA и на сайте ГеройCar с 6 февраля по 30 марта 2025 года. Благодаря активному участию клиентов сети EVA, вместо запланированных 50 на передовую отправятся 119 внедорожных мотоциклов Sihao для подразделений Сил обороны. Байки, закупленные в рамках проекта, уже направляются в Украину. Их передадут военным на восточном направлении – туда, где маневренность и скорость техники критически важны.

Как объясняют в ВСУ, мотоциклы имеют ряд преимуществ: они легкие, экономичные, пригодны для проезда по труднодоступной местности и просты в обслуживании. Именно поэтому их будут использовать в разведывательных операциях, логистике и выполнении боевых задач, где традиционный транспорт не справляется.

"Запрос на мототехнику мы получили от командования ВСУ. Спасибо сети EVA и ее клиентам за постоянство в поддержке наших инициатив – благодаря ответственному бизнесу мы можем системно обеспечивать ВСУ автотранспортом, а теперь и мотоциклами", – подчеркивает Евгения Бут, СЕО БО "Благотворительный фонд Руслана Шостака", частью которого является проект ГеройCar.

К сбору присоединились более 332 тысяч клиентов EVA. А самый большой вклад составил 2 100 грн.

"Искренне благодарим наших клиентов и команду! Их активность и высокая вовлеченность дали впечатляющие результаты. Когда мы объявили сбор "Відчувай на максимум", цель в 50 мотоциклов для военных казалась амбициозной. Но произошло кое-что большее: всего за 53 дня мы собрали более 4,7 млн грн. Это означает, что военные получат 119 байков, которые помогут им в выполнении боевых задач. Мы ежедневно следили за динамикой сбора и сейчас радуемся результату. Каждая транзакция – свидетельство доверия, объединения вокруг общей цели и ответственного подхода к помощи армии. Спасибо каждому, кто был с нами в этом проекте" – делится Александра Гнатик, руководитель PR-направления сети EVA и EVA.UA.

EVA продолжает поддерживать Силы обороны Украины. Следить за новыми инициативами компании можно на специальной странице на сайте EVA.UA. Желающие присоединиться к обеспечению ВСУ транспортом могут также внести вклад на сайте проекта ГеройCar.