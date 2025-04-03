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119 мотоциклів замість 50: надпотужний результат збору для фронту від EVA та ГеройCar

Київ • УНН

 • 2738 перегляди

Мережа EVA разом з ГеройCar зібрали 4,7 млн грн, що дозволить придбати 119 позашляхових мотоциклів Sihao для українських військових. Байки передадуть на східний напрямок для розвідки та логістики.

119 мотоциклів замість 50: надпотужний результат збору для фронту від EVA та ГеройCar

Мережа магазинів EVA спільно з благодійним проєктом ГеройCar завершили масштабну ініціативу "Відчувай на максимум" із надзвичайним результатом: за 53 дні кампанії вдалося зібрати 4 710 805 гривень це більше ніж вдвічі перевершує початкову мету.

Збір "Відчувай на максимум" тривав у магазинах EVA та на сайті ГеройCar з 6 лютого по 30 березня 2025 року. Завдяки активному долученню клієнтів мережі EVA, замість запланованих 50 на передову вирушать 119 позашляхових мотоциклів Sihao для підрозділів Сил оборони. Байки, закуплені в межах проєкту, вже прямують до України. Їх передадуть військовим на східному напрямку – туди, де маневреність та швидкість техніки критично важливі.

Як пояснюють у ЗСУ, мотоцикли мають низку переваг: вони легкі, економні, придатні для проїзду важкодоступною місцевістю та прості в обслуговуванні. Саме тому їх використовуватимуть у розвідувальних операціях, логістиці та виконанні бойових завдань, де традиційний транспорт не справляється.

"Запит на мототехніку ми отримали від командування ЗСУ. Дякуємо мережі EVA та її клієнтам за сталість у підтримці наших ініціатив завдяки відповідальному бізнесу ми можемо системно забезпечувати ЗСУ автотранспортом, а тепер і мотоциклами", – підкреслює Євгенія Бут, СЕО БО "Благодійний фонд Руслана Шостака", частиною якого є проєкт ГеройCar.

До збору долучилися понад 332 тисячі клієнтів EVA. А найбільший внесок склав 2 100 грн.

"Щиро дякуємо нашим клієнтам та команді! Їхня активність та висока залученість дали вражаючі результати. Коли ми оголосили збір "Відчувай на максимум", мета у 50 мотоциклів для військових здавалася амбітною. Але сталося дещо більше: всього за 53 дні ми зібрали понад 4,7 млн грн. Це означає, що військові отримають 119 байків, які допоможуть їм у виконанні бойових завдань. Ми щодня слідкували за динамікою збору і зараз радіємо результату. Кожна транзакція свідчення довіри, об'єднання навколо спільної мети та відповідального підходу до допомоги армії. Дякуємо кожному, хто був із нами в цьому проєкті" – ділиться Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму мережі EVA та EVA.UA.

EVA продовжує підтримувати Сили оборони України. Стежити за новими ініціативами компанії можна на спеціальній сторінці на сайті EVA.UA. Охочі долучитися до забезпечення ЗСУ транспортом можуть також зробити внесок на сайті проєкту ГеройCar.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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