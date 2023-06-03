11-летняя девочка утонула на водоеме в Черкасской области

Детали

Трагедия произошла в селе Зюбриха Уманского района. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности во время купания, чтобы избежать трагедии. Купаться только на специально оборудованных для этого пляжах, если такого поблизости нет – выбирать безопасное для купания место с пологим уклоном и твердым чистым дном. Никогда не нырять в незнакомых местах. Не заплывать далеко и в одиночку. И не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Купание детей должно происходить исключительно под наблюдением взрослых, которые хорошо умеют плавать, отметили в полиции.

Напомним

Накануне в Винницкой области утонул 11 летний мальчик.



