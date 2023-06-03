11-річна дівчинка втопилася на водоймі на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В четверг поблизу Монастирища Черкальної області у водоймі втопилася 11-річна дівчинка, пише УНН із посиланняv на повідомлення прес-служби поліції області.
Деталі
Трагедія сталася в селі Зюбриха Уманського району. Обставини події встановлюються.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.
Поліцейські вкотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки під час купання аби уникнути трагедії. Купатися тільки на спеціально обладнаних для цього пляжах, якщо такого поблизу немає – вибирати безпечне для купання місце з пологим ухилом і твердим чистим дном. Ніколи не пірнати в незнайомих місцях. Не запливати далеко та наодинці. Та не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння.
Купання дітей має відбуватися виключно під наглядом дорослих, які добре вміють плавати, зазначили в поліціі.
Нагадаємо
Напередодні на Вінниччині потонув 11 річний хлопчик.