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11 человек умерли от солнечного удара вблизи Мумбаи

11 человек умерли от солнечного удара вблизи Мумбаи

Киев • УНН

 • 623115 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. По меньшей мере одиннадцать человек умерли в воскресенье от солнечного удара вблизи Мумбаи. Об этом сообщил главный министр штата Махараштра, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

11 человек умерли от солнечного удара вблизи Мумбаи после церемонии награждения под открытым небом, которая состоялась в воскресенье.

Сотни тысяч людей присутствовали на церемонии награждения, когда федеральный министр внутренних дел Амит Шах вручил награду известному общественному деятелю на окраине Мумбаи в Махараштре.

Мероприятие проходило днем на открытом воздухе в Харгаре, где максимальная зарегистрированная температура составила 38 градусов по Цельсию, что является нормой для этого времени года.

После солнечного удара были госпитализированы около 50 человек, 11 из них умерли, сообщил главный министр штата Махараштра Экнат Шинде.

Дополнение

Существует вероятность, что в период с марта по май в Индии будут наблюдаться волны тепла. Об этом сообщило метеорологическое управление.

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