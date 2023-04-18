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11 людей померли від сонячного удару поблизу Мумбаї

11 людей померли від сонячного удару поблизу Мумбаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Щонайменше одинадцятеро людей померли в неділю від сонячного удару поблизу Мумбаї. Про це повідомив головний міністр штату Махараштра, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

11 людей померли від сонячного удару поблизу Мумбаї після церемонії нагородження просто неба, яка відбулась у неділю.

Сотні тисяч людей були присутні на церемонії нагородження, коли федеральний міністр внутрішніх справ Аміт Шах вручив відзнаку відомому громадському діячеві на околиці Мумбаї в Махараштрі.

Захід відбувався вдень на відкритому повітрі в Харгарі, де максимальна зареєстрована температура склала 38 градусів за Цельсієм , що є нормою для цієї пори року.

Після сонячного удару було госпіталізовано близько 50 людей, 11 із них померли, повідомив головний міністр штату Махараштра Екнат Шінде.

Доповнення

Існує ймовірність, що у період із березня по травень в Індії спостерігатимуться хвилі тепла. Про це повідомило метеорологічне управління.

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