11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

Сегодня, 11 июня, отмечается событие посвященное бытовому прибору без которого трудно представить любой дом на на нашей планете – День кухонной плиты, пишет УНН.

Считается, что именно 11 июня 1742 года ученый, выдающийся изобретатель, общественный деятель, один из основателей США Бенджамин Франклин сконструировал первый в мире прототип современной кухонной плиты.

Франклин оставил себе цель создать прибор, будет иметь высокую энергоотдачу, но, в отличие от печи, расходовать не меньше топлива и будет меньше по размерам.

Первая плита была сделана из чугуна, который обладает высокой теплопроводностью.

В этом году впервые именно во второй вторник июня будет отмечаться День "велосипедом на работу".

Цель мероприятия-побудить людей ездить на работу на велосипеде, а не на автомобиле, повысить осведомленность о преимуществах поездок на работу на двухколесных транспортных средствах, включая снижение стоимости топлива, уменьшение заторов и улучшение качества воздуха.

Любители неизведанных глубин Мирового океана сегодня отмечают День Жака-Ива Кусто и чтят память этого выдающегося путешественника, океанографа и изобретателя акваланга, который родился 11 июня 1910 года.

Благодаря книгам и фильмам о своих путешествиях и исследованиях Кусто влюбил миллионы людей в странный подводный мир рек, морей и океанов.

Документальный сериал "Подводная одиссея команды Кусто", который на протяжении 20-ти лет с успехом показывали на телевидении в десятках стран мира, стал культовым не только среди ученых, но и среди обычных людей.

Умер Жак-Ив Кусто 25 июня 1997 года.

Люди, потерявшие своих домашних любимцев сегодня могут вспомнить о них, приобщившись к мероприятиям по случаю Всемирного дня памяти домашних животных.

В этот день людям предлагают поделиться в соцсетях яркими фото и видео своих домашних любимцев, которые уже ушли из жизни, оказать финансовую помощь приютам для животных и тому подобное.

11 июня во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с раком предстательной железы.

Рак простаты является вторым по распространенности раком у мужчин. По статистике, ежегодно в мире диагностируется более 1,5 миллиона новых случаев.

Ранняя диагностика значительно повышает шансы пациента на выздоровление, поэтому специалисты советуют проходить ежегодное обследование с 50 лет для мужчин, не имеющих семейного анамнеза рака, и с 45 лет для тех, кто его имеет.

По церковному календарю сегодня День памяти Святых Апостолов Варфоломея и Варнавы.

Оба проповедовали Евангелие в Малой Азии, обратили многих людей в христианство. Варфоломея и Варнаву схватили язычники, долго пытали, а потом распяли.

Именины 11 июня празднуют Варфоломей, Мария.